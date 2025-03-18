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В Сербии заявили о наличии у Трампа рычагов давления на Европу ради достижения

Вице-премьер Сербии Вулин: Трамп может заставить Европу делать то, что он хочет
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Leah Millis/Reuters

У президента США Дональда Трампа есть военные и экономические рычаги давления, чтобы заставить Европу делать то, что он хочет. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Он выразил уверенность, что американский лидер рано или поздно это сделает.

«Не сразу, по команде, но НАТО важнее ЕС, а НАТО контролирует не ЕС», — сказал Вулин.

18 марта он заявил, что Евросоюз сделает все, чтобы будущее соглашение президента России Владимира Путина и Трампа не состоялось.

По словам Вулина, Брюссель, где сосредоточены либеральные элиты, продвигает идеологию, отрицающую традиционные ценности — Бога, нацию, государство и семью. Это противоречит курсу администрации Трампа, которая стремится утвердить США в роли единственного голоса Запада. Вице-премьер Сербии также указал, что администрация Трампа намерена перестроить международную систему, где США станут главным представителем западных интересов, что противоречит амбициям ЕС.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Трамп загнал Европу в ловушку, заставив поддержать инициативу о прекращении огня на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп может отказаться от лидерства в НАТО в пользу Парижа или Лондона.

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