В МИД РФ назвали поведение представителей Евросоюза в ООН «парадом клоунов»

Захарова задумалась, как ЕС может быть на переговорах после их поведения в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik задалась вопросом, как можно посадить представителей стран ЕС за стол переговоров после их «клоунады» в ООН.

Она напомнила о поведении представителей некоторых стран во время голосования по резолюциям об украинском кризисе в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. По ее словам, Великобритания и Франция резко сменили свои позиции и «устроили один перформанс для мирового большинства, второй — в Совете Безопасности ООН».

Дипломат считает, что если бы Британия и Франция придерживались своих принципов, то могли бы помешать принятию американской резолюции в Совете Безопасности ООН через право вето. Но вместо этого они «опозорились», отметила она.

«Парад клоунов прошел, <...>. Именно эти страны каждый день на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров. Как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете?» — задалась вопросом Захарова.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которую поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались. США отказались от соавторства проекта резолюции, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.

Позднее стало известно, что Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию «Путь к миру», призывающую к прекращению конфликта на Украине. Поддержали ее в том числе Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся — Великобритания и Франция.

Ранее в Госдуме назвали главный минус антироссийской резолюции ГА ООН.