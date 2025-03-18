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В Италии предложили включить Украину в договор НАТО о коллективной обороне

Мелони настаивает на предоставлении Украине гарантий в рамках 5-й статьи НАТО
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Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала отправку европейских миротворцев на Украину сложным, рискованным и малоэффективным шагом. В качестве альтернативы она предложила предоставить Киеву коллективную защиту в рамках пятой статьи договора НАТО, пишет ТАСС.

«Я предложила нашим европейским и западным партнерам в качестве гарантий безопасности Украине подписать, кто желает, обязательство по типу пятой статьи НАТО, что не подразумевает вхождение Киева в Альянс», — заявила Мелони, выступая в верхней палате (сенате) парламента.

Она подчеркнула, что это предложение более эффективное и менее сложное в реализации, чем отправка миротворцев на Украину.

В пятой статье договора говорится о том, что нападение на одну из стран — членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов альянса.

13 марта Bloomberg сообщило, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал планы по отправке войск НАТО на Украину. Он заявил, что это решение не будет способствовать урегулированию конфликта.

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.

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