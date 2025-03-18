Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ заявил, что Россия чувствует себя комфортно в условиях санкций

Дмитриев: у России фокус не на снятии санкций США, мы чувствуем себя комфортно
close
Александр Вильф/РИА Новости

Основной фокус России направлен не на снятие санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия чувствует себя комфортно в условиях текущих ограничений. Он подчеркнул, что разговоры о значительном влиянии санкций часто навязываются оппонентами страны.

«Фокус России абсолютно не на снятии каких-либо ограничений. Мы чувствуем себя комфортно в текущих условиях. Наша экономика показывает чудеса стойкости. Многие пытаются продвигать нарратив о санкциях, но это не отражает реального положения дел», — добавил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Дмитриев также указал, что способность экономики адаптироваться к вызовам подтверждается стабильными макроэкономическими показателями и ростом ключевых секторов.

До этого глава РФПИ предупреждал, что американским компаниям будет трудно вернуться на российский рынок, это вряд ли станет массовым явлением из-за жестких условий.

Ранее Трамп поручил пересмотреть санкционную политику из-за доллара.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами