Глава РФПИ заявил, что Россия чувствует себя комфортно в условиях санкций

Дмитриев: у России фокус не на снятии санкций США, мы чувствуем себя комфортно

Основной фокус России направлен не на снятие санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что Россия чувствует себя комфортно в условиях текущих ограничений. Он подчеркнул, что разговоры о значительном влиянии санкций часто навязываются оппонентами страны.

«Фокус России абсолютно не на снятии каких-либо ограничений. Мы чувствуем себя комфортно в текущих условиях. Наша экономика показывает чудеса стойкости. Многие пытаются продвигать нарратив о санкциях, но это не отражает реального положения дел», — добавил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Дмитриев также указал, что способность экономики адаптироваться к вызовам подтверждается стабильными макроэкономическими показателями и ростом ключевых секторов.

До этого глава РФПИ предупреждал, что американским компаниям будет трудно вернуться на российский рынок, это вряд ли станет массовым явлением из-за жестких условий.

Ранее Трамп поручил пересмотреть санкционную политику из-за доллара.