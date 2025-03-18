Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ прокомментировал перспективы возвращения американских компаний в Россию

Дмитриев: американским компаниям будет трудно вернуться в Россию
close
Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Американским компаниям будет трудно вернуться на российский рынок, это вряд ли станет массовым явлением из-за жестких условий, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что кооперация с российскими фирмами, успевшими занять освободившиеся ниши после массового ухода брендов, является единственным оптимальным форматом бизнес-деятельности для американских компаний.

Дмитриев подчеркнул, что по данным торговой палаты США, на данный момент на российском рынке присутствуют 150 американских компаний. 75% из них работают в РФ уже более 25 лет и планируют продолжать бизнес в России, добавил глава РФПИ.

До этого Дмитриев заявил, что Россия открыта для инвестиций американских партнеров в разработку месторождений редкоземельных металлов.

Он подчеркнул, что запасы редкоземельных металлов в России в разы превышают украинские, однако их разработка требует современных решений.

Ранее в России заявили о готовности работать с США в космической сфере.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами