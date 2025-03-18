Глава РФПИ прокомментировал перспективы возвращения американских компаний в Россию

Дмитриев: американским компаниям будет трудно вернуться в Россию

Американским компаниям будет трудно вернуться на российский рынок, это вряд ли станет массовым явлением из-за жестких условий, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что кооперация с российскими фирмами, успевшими занять освободившиеся ниши после массового ухода брендов, является единственным оптимальным форматом бизнес-деятельности для американских компаний.

Дмитриев подчеркнул, что по данным торговой палаты США, на данный момент на российском рынке присутствуют 150 американских компаний. 75% из них работают в РФ уже более 25 лет и планируют продолжать бизнес в России, добавил глава РФПИ.

До этого Дмитриев заявил, что Россия открыта для инвестиций американских партнеров в разработку месторождений редкоземельных металлов.

Он подчеркнул, что запасы редкоземельных металлов в России в разы превышают украинские, однако их разработка требует современных решений.

Ранее в России заявили о готовности работать с США в космической сфере.