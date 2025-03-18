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Философ Дугин призвал исключить одного участника из переговорного процесса по Украине

Философ Дугин призвал исключить ЕС из переговорного процесса РФ и США по Украине
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geopolitika.ru

Необходимо исключить Европу из переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам российский философ и политолог Александр Дугин после презентации своей книги «Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав», пишет РИА Новости.

«Я думаю, что Европа должна быть исключена из этого процесса (переговоров РФ и США по украинскому конфликту. — прим. ред.), как, например, исключены Хиллари Клинтон или сам Байден», — сказал он.

Дугин назвал Европу частью глобалистского мира, который в настоящее время пытается разрушить президент США Дональд Трамп. По его словам, «противоположная идеологическая сила», стоящая за конфликтом на Украине, не может участвовать в его урегулировании.

Философ добавил, что гораздо важнее прислушаться к Китаю, ЮАР и Индии, чем к Евросоюзу.

17 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок попыталась напомнить президенту США Дональду Трампу, который во вторник должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, о важности учета интересов Европы в урегулировании украинского конфликта. Дипломат потребовала, чтобы глава Белого дома не шел на неоговоренные уступки России в ущерб Украине. Бербок подчеркнула, что сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно.

Комментируя слова Бербок, депутат Госдумы Роза Чемерис заявила, что высказывания европейских чиновников по украинскому вопросу мало интересуют президента США.

Ранее Дугин рассказал, как Путин «спас жизнь» Трампу.

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Переговоры о мире на Украине
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