Операция Украины в Курской области, возможно, стала самой дорогой ошибкой украинского командования. Такое мнение выразил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в статье для газеты The Daily Telegraph, передает ТАСС.

Ставка командования ВСУ на операцию в глубине РФ изначально выглядела сомнительно, считает Кемп.

Он отметил, что Украина перебросила боевые части с других направлений в Курскую область в надежде на то, что ВС РФ передислоцируют для ее защиты значительную часть сил из Донбасса. Однако российские войска ускорили свое продвижение в ДНР, остановив украинское продвижение в Курской области, подчеркнул полковник в отставке.

Киев рассчитывал, что эта операция поможет ему добиться наращивания военной помощи со стороны западных союзников, а также создаст у них представление, что Украина может продолжать вести боевые действия против России после провального контрнаступления в 2023 году, добавил он.

10 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска в Курской области совершают маневры на «выгодные рубежи обороны».

Ранее Путин назвал условия мира с Украиной.