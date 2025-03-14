Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что неудача ВСУ в Курской области может стать для них дорогой ошибкой

Telegraph: операция в Курской области может стать самой дорогой ошибкой ВСУ
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Операция Украины в Курской области, возможно, стала самой дорогой ошибкой украинского командования. Такое мнение выразил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в статье для газеты The Daily Telegraph, передает ТАСС.

Ставка командования ВСУ на операцию в глубине РФ изначально выглядела сомнительно, считает Кемп.

Он отметил, что Украина перебросила боевые части с других направлений в Курскую область в надежде на то, что ВС РФ передислоцируют для ее защиты значительную часть сил из Донбасса. Однако российские войска ускорили свое продвижение в ДНР, остановив украинское продвижение в Курской области, подчеркнул полковник в отставке.

Киев рассчитывал, что эта операция поможет ему добиться наращивания военной помощи со стороны западных союзников, а также создаст у них представление, что Украина может продолжать вести боевые действия против России после провального контрнаступления в 2023 году, добавил он.

10 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска в Курской области совершают маневры на «выгодные рубежи обороны».

Ранее Путин назвал условия мира с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами