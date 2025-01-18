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Билл Гейтс раскрыл темы, которые обсудил на «увлекательном» ужине с Трампом

WSJ: Билл Гейтс обсудил на ужине с Трампом ВИЧ и полиомиелит
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Denis Balibouse/Reuters

Американский миллиардер, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс обсудил на ужине с будущим президентом США Дональдом Трампом проблемы здравоохранения, в частности были затронуты темы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и полиомиелита. Об этом Гейтс сообщил в беседе с The Wall Street Journal.

Предприниматель рассказал, что представил Трампу идею ускорить внедрение лекарства от ВИЧ.

«Как мне кажется, мы оба в восторге», — заметил Гейтс.

Кроме того, избранный президент «с нетерпением ждет возможности помочь в продвижении инноваций» в сфере борьбы с полиомиелитом, подчеркнул миллиардер.

Гейтс добавил, что разделил с Трампом «долгий и на самом деле довольно увлекательный ужин». Встреча состоялась около двух недель назад.

В ноябре прошлого года агентство Bloomberg писало, что сообщения о победе избранного президента США Дональда Трампа на выборах помогли 10 богатейшим людям мира увеличить свое состояние суммарно на $63,5 млрд. В списке фигурировали, в частности, создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, а также Билл Гейтс.

Ранее сообщалось, что инаугурацию Трампа проведут в ротонде Капитолия.

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