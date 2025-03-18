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Глава РФПИ оценил перспективы сотрудничества России и США по минералам

Дмитриев: РФ открыта для сотрудничества с США в сфере редкоземельных металлов
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Россия открыта для инвестиций американских партнеров в разработку месторождений редкоземельных металлов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, слова которого передает РИА Новости.

«Российские месторождения редкоземельных металлов очень перспективны и интересны. Как отмечал президент, мы открыты для инвестиций со стороны американских партнеров. Для их развития необходимы определенные технологии», — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что запасы редкоземельных металлов в России в разы превышают украинские, однако их разработка требует современных решений.

14 марта сообщалось, что Россия располагает значительными запасами редкоземельных металлов (РЗМ), превышающими 28 млн тонн. Почти половина этих запасов (46%) сосредоточена в Мурманской области. РЗМ, включающие 17 элементов, широко применяются в высокотехнологичных отраслях, включая энергетику, микроэлектронику, военную промышленность и медицину. Россия обладает крупными запасами легких и средних РЗМ, особенно неодима и празеодима, критически важных для производства мощных магнитов, необходимых для электронной промышленности.

Ранее в США допустили возобновление военной помощи Украине при одном условии.

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