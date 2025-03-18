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На Западе рассказали, чего опасаются украинские власти

Bloomberg: Киев опасается, что Трамп заставит заключить мир на условиях РФ
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти опасаются, что президент США Дональд Трамп может заставить Киев заключить мир на условиях Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Как пишут авторы публикации, Трамп может пойти на уступки России без согласия Украины, что поставит украинского президента Владимира Зеленского в «опасное положение».

«Киев и его европейские союзники обеспокоены тем, что Трамп попытается заставить их заключить сделку на условиях России, ослабив Украину и сделав ее уязвимой для Кремля в будущем», — говорится в публикации.

До этого телеканал CNN сообщал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут в телефонном разговоре 18 марта обсудить вопрос об организации личной встречи глав государств.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию.

Ранее международные инвесторы заинтересовались рублем и облигациями России.

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