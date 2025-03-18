В США рассказали еще об одном вопросе, который обсудят Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут в телефонном разговоре 18 марта обсудить вопрос об организации личной встречи глав государств. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Вопрос личной встречи между Трампом и Путиным..., скорее всего, будет поднят в ходе их разговора», — говорится в сообщении телеканала.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее международные инвесторы заинтересовались рублем и облигациями России.