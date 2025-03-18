Экс-главу минздрава Коми будут судить

Бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Коми Ваграма Даллакяна обвинили в халатности при организации закупок лекарств для льготной категории граждан. Об этом сообщает ТАСС.
«В прокуратуре Республики Коми утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения республики», — сказано в сообщении.
Отмечается, что действия Даллакяна привели к росту отсроченных рецептов до 10 тысяч в 2023 году и причинению ущерба на 14 млн рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.
3 марта стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову и назначил служебную проверку из-за системных просчетов «в организации функционирования сферы здравоохранения». Первышов отметил, что тамбовчане жалуются на качество медицинского обслуживания.
Ранее в Госдуме рассказали, какие сложные операции доступны россиянам бесплатно.