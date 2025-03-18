Экс-главу минздрава Коми будут судить

В республике Коми пройдет суд над бывшим главой минздрава Даллакяном

Бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Коми Ваграма Даллакяна обвинили в халатности при организации закупок лекарств для льготной категории граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«В прокуратуре Республики Коми утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что действия Даллакяна привели к росту отсроченных рецептов до 10 тысяч в 2023 году и причинению ущерба на 14 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

3 марта стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову и назначил служебную проверку из-за системных просчетов «в организации функционирования сферы здравоохранения». Первышов отметил, что тамбовчане жалуются на качество медицинского обслуживания.

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