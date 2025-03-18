Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу минздрава Коми будут судить

В республике Коми пройдет суд над бывшим главой минздрава Даллакяном
close
Елизовская районная больница/VK

Бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Коми Ваграма Даллакяна обвинили в халатности при организации закупок лекарств для льготной категории граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«В прокуратуре Республики Коми утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что действия Даллакяна привели к росту отсроченных рецептов до 10 тысяч в 2023 году и причинению ущерба на 14 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

3 марта стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову и назначил служебную проверку из-за системных просчетов «в организации функционирования сферы здравоохранения». Первышов отметил, что тамбовчане жалуются на качество медицинского обслуживания.

Ранее в Госдуме рассказали, какие сложные операции доступны россиянам бесплатно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами