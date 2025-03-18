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Молдавия получит от ЕС €1,9 млрд для реформ и экономического роста

Совет ЕС утвердил помощь Молдавии на €1,9 млрд на реформы
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Совет ЕС утвердил пакет помощи Молдавии на сумму €1,9 млрд. Ожидается, что за счет этих денег в республике удастся ускорить проведение реформ, которые приблизят ее к вступлению в Евросоюз, говорится в распространенном заявлении Совета, пишет РИА Новости.

«Пакет в размере 1,9 миллиарда евро является крупнейшим пакетом финансовой поддержки ЕС Молдавии… Он будет стимулировать экономику и приблизит страну к членству в ЕС за счет ускорения реформ», — говорится в документе.

В мае прошлого года европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом ЕС до 2030 года. Он отметил, что стране еще предстоит проделать определенную работу, чтобы ее приняли в Евросоюз. Если она сделает это вовремя, то можно будет начинать «реальные переговоры». По словам Хана, «домашняя работа» Молдавии касается системы правосудия и приверженности принципам правового государства.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. Она отметила, что другого пути развития страны, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее в Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС.

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