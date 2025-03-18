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Политолог: Крым показывает рост, несмотря на экономическую войну

Политолог Косоруков: Крым показывает рост в тяжелых экономических условиях
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Сегодня Крым живет в условиях экономической войны, но продолжает демонстрировать рост. Об этом в интервью РИАМО сообщил политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Он напомнил, что за 11 лет на полуострове были построены новые электростанции и водохранилища, которые свели на нет дефицит воды и электроэнергии. Кроме того, Севастополь остался базой Черноморского флота, гарантом безопасности всего юга России.

«Туризм, несмотря на попытки Киева и Запада запугать отдыхающих, бьет рекорды: в 2024 году полуостров принял 9 млн гостей. Да, есть проблемы с логистикой из-за санкций, но Крым учится быть самодостаточным — развивает сельское хозяйство, виноделие, IT-кластеры», — отметил эксперт.

Кроме того, Крым стал площадкой для международных форумов, куда едут представители стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В мире вспоминают Парижскую коммуну, чествуют социальных работников и учатся жарить яичницу. У православных — празднование иконы Божией Матери «Воспитание». Какие события произошли 18 марта, кто из знаменитостей в этот день отмечает день рождения и какие памятные даты чтут в разных странах и по всему миру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналистка из США высказалась о статусе Крыма.

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