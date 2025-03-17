Блевинс: крымчане считали себя россиянами еще до присоединения

Жители Крыма считали себя россиянами еще до референдума о присоединении в состав РФ. Об этом в своем блоге на YouTube заявила американская журналистка Рейчел Блевинс.

«Многие жители Крыма уже считали себя частью России. (Референдум. — «Газета.Ru») был просто способом сделать это официально. Это также был способ спасти их от гнева нового режима, который устанавливался в Киеве», — сказала она.

Блевинс также заявила, что не видит ничего удивительного в выходе ДНР и ЛНР из состава Украины.

В январе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. В связи с этим «логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», подчеркнул парламентарий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.