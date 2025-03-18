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В Венгрии заявили, что большая часть ЕС согласилась продолжать конфликт на Украине

Сийярто: большинство стран ЕС обязались продолжать конфликт на Украине
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Global Look Press

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в рамках политологической конференции «Раисина диалог» заявил, что большая часть стран ЕС взяла на себя обязательство продолжать конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Большинство государств — членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать войну», — отметил Сийярто.

Он отметил, что не знает причин такого решения, ведь в Европе набирают силу позиция за мир и патриотические политические силы. Сийярто также выразил надежду, что приверженность американского президента Дональда Трампа успешно провести переговоры с Россией сильнее, чем желание некоторых европейских политиков «подорвать этот процесс».

До этого представитель Европейской комиссии (ЕК) Анита Хиппер заявила, что ЕК не будет принимать решение об отправке войск государств Евросоюза на Украину.

Она отметила, что поддержка Украины остается приоритетом для Евросоюза, но при этом вопрос отправки миротворческих миссий не входит в компетенцию Европейской комиссии.

Ранее в Госдуме раскрыли судьбу европейских миротворцев при появлении на Украине.

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