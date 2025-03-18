Представитель ЕК: Еврокомиссия не принимает решения об отправке войск на Украину

Европейская комиссия (ЕК) не будет принимать решение об отправке войск государств Евросоюза на Украину. Об этом газете «Известия» заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

Она отметила, что поддержка Украины остается приоритетом для Евросоюза, но при этом вопрос отправки миротворческих миссий не входит в компетенцию Европейской комиссии.

Хиппер подчеркнула, что решение об отправке войск остается за странами — членами ЕС.

17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС «не нужно» разрешение РФ для отправки военных на Украину. Он заявил, что отправка европейских войск на территорию Украины возможна только по согласию сторон.

8 марта французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон хотят отправить войска на Украину для того, чтобы спровоцировать конфликт.

Ранее в Госдуме раскрыли судьбу европейских миротворцев при появлении на Украине.