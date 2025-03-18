Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии заявили, что не будут принимать решения об отправке войск на Украину

Представитель ЕК: Еврокомиссия не принимает решения об отправке войск на Украину
close
Yves Herman/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) не будет принимать решение об отправке войск государств Евросоюза на Украину. Об этом газете «Известия» заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

Она отметила, что поддержка Украины остается приоритетом для Евросоюза, но при этом вопрос отправки миротворческих миссий не входит в компетенцию Европейской комиссии.

Хиппер подчеркнула, что решение об отправке войск остается за странами — членами ЕС.

17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС «не нужно» разрешение РФ для отправки военных на Украину. Он заявил, что отправка европейских войск на территорию Украины возможна только по согласию сторон.

8 марта французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон хотят отправить войска на Украину для того, чтобы спровоцировать конфликт.

Ранее в Госдуме раскрыли судьбу европейских миротворцев при появлении на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами