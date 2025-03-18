Названы две страны Евросоюза, которые тормозят выделение помощи Украине

Франция и Италия тормозят выделение Украине финансовой помощи от Евросоюза в размере 40 млрд евро. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Некоторые страны, включая Францию и Италию, запросили больше времени и дополнительных подробностей (по выделению помощи. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

При этом Bloomberg напоминает, что Венгрия «давно выступает» против предоставления Украине какой-либо помощи, военной или иной.

Итальянский министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни заявлял, что план об оказании странами Европейского союза помощи Украине в размере до €40 млрд вызывает у Италии вопросы, и он будет оценен вместе с Министерством обороны республики.

Ранее Каллас рассказала о проблемах с утверждением Украине многомиллиардной помощи.