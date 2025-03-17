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В Италии заявили, что план помощи Украине в размере €40 млрд вызывает вопросы

Глава МИД Италии Таяни: план Каллас о €40 млрд для Украины вызывает вопросы
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

План об оказании Европейским союзом военной помощи Украине в размере до €40 млрд вызывает у Италии вопросы, и он будет оценен вместе с Министерством обороны республики. Об этом в интервью газете La Stampa заявил итальянский министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни.

По его словам, это предложение должно быть как следует разъяснено в деталях, а они должны быть внимательно проанализированы и оценены.

Таяни подчеркнул, что Италия всегда помогала Украине, но необходимо понять, в какие расходы это выльется, поскольку нужно вложить много средств, чтобы соответствовать параметрам расходов НАТО, а также в план перевооружения Европы (ReArm Europe) председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Дипломат пояснил, что на встрече глав МИД стран Евросоюза 17 марта дискуссия по этому вопросу будет носить промежуточный характер, окончательная оценка будет проводится с Минобороны.

Таяни добавил, что Италия может рассматривать участие в миротворческой миссии на Украине исключительно под эгидой ООН и только после установления прочного перемирия между Киевом и Москвой и полного прекращения огня.

Ранее Каллас рассказала о проблемах с утверждением Украине многомиллиардной помощи.

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