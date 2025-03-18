Румынский политик Шошоакэ заявила, что ей безразличен запрет на въезд на Украину

Лидер партии «СОС Румыния», европарламентарий Диана Шошоакэ прокомментировала запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд на территорию страны. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Учитывая, что государства Украина не существует, что это искусственное государство, <...> я игнорирую и мне безразличен их запрет», — написала политик.

Она отметила, что приедет на Украину в любое время.

При этом Шошоакэ добавила, что теперь ей может грозить опасность со стороны украинских спецслужб.

СБУ запретила Диане Шошоакэ въезд на территорию республики на три года. Политик подозревается в поддержке России и в том, что она «ставит под сомнение национальный суверенитет Украины». Кроме того, партия «СОС Румыния» требует от Украины вернуть Румынии территории, принадлежавшие ей до 1940 года, в связи с чем Киев ввел санкции в отношении ее лидера.

Шошоакэ также часто требует выхода Румынии из Европейского союза и критикует НАТО.

15 марта стало известно, что Центральное избирательное бюро Румынии отказалось допустить Шошоакэ на выборы президента.

Ранее лидер оппозиционной партии Румынии написала письмо Путину.