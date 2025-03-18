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Румынский политик проигнорировала запрет со стороны СБУ на въезд на территорию Украины

Румынский политик Шошоакэ заявила, что ей безразличен запрет на въезд на Украину
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Vadim Ghirda/AP

Лидер партии «СОС Румыния», европарламентарий Диана Шошоакэ прокомментировала запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд на территорию страны. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Учитывая, что государства Украина не существует, что это искусственное государство, <...> я игнорирую и мне безразличен их запрет», — написала политик.

Она отметила, что приедет на Украину в любое время.

При этом Шошоакэ добавила, что теперь ей может грозить опасность со стороны украинских спецслужб.

СБУ запретила Диане Шошоакэ въезд на территорию республики на три года. Политик подозревается в поддержке России и в том, что она «ставит под сомнение национальный суверенитет Украины». Кроме того, партия «СОС Румыния» требует от Украины вернуть Румынии территории, принадлежавшие ей до 1940 года, в связи с чем Киев ввел санкции в отношении ее лидера.

Шошоакэ также часто требует выхода Румынии из Европейского союза и критикует НАТО.

15 марта стало известно, что Центральное избирательное бюро Румынии отказалось допустить Шошоакэ на выборы президента.

Ранее лидер оппозиционной партии Румынии написала письмо Путину.

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