Избирком Румынии не допустил депутата ЕП Шошоакэ к президентским выборам

Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии отказалось допустить лидера партии «СОС Румыния» Диану Шошоакэ на выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение по отклонению заявки Шошоакэ принято с перевесом в семь голосов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение комиссии может быть обжаловано в Конституционном суде Румынии.

Накануне лидер оппозиционной в Румынии партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион объявил, что его кандидатуру утвердил избирком для участия в президентских выборах.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. По информации агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации, направленной на разрушение конституционного строя, а также в незаконном финансировании своей избирательной кампании. В рамках расследования этого дела в Румынии прошли обыски у людей, близких к политику.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.