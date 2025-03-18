Заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что президент России Владимир Путин не хочет мира на Украине, говорит о некомпетентности финского лидера. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я до сих пор не могу поверить, что финны позволили этому сумасшедшему <...> управлять нашей страной», — подчеркнул он, говоря о соответствующем заявлении финского президента на прошлой неделе.

14 марта президент Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь Трамп назвал слова Путина многообещающими.

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