Миротворческий контингент войск РФ нужно ввести в Великобританию и Францию. Так в беседе с РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов оценил планы Лондона и Парижа ввести войска на Украину.

«С учетом того бардака, который творится во Франции и Британии, скорее надо будет вводить войска миротворцев именно в эти страны», — подчеркнул он.

Рогов обратил внимание на необходимость конституционные права в упомянутых странах Западной Европы, так как Лондон и Париж «пустили ситуацию под откос».

Отправка войск НАТО на Украину не будет способствовать урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на ранее прозвучавшие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.