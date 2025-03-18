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Глава МИД Испании отреагировал на жалобу «оппозиционеров» из России по поводу убежища

МИД Испании после жалобы россиян: вопросы об убежище решаются индивидуально
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IMAGO/Alberto Gardin/Global Look Press

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес после жалобы россиян по поводу предоставления убежища заявил, что такие вопросы решаются в индивидуальном порядке. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне испанская газета El Pais написала, что в королевстве до сих пор не упростили процесс легализации для «оппозиционеров» из РФ, которые прибыли в страну по гуманитарным визам. Согласно материалу, власти оставили «в подвешенном состоянии» 65 граждан России, которые обвиняют МИД Испании в отказе от обещания оказать поддержку и предоставить документы. Среди этих людей журналисты, правозащитники и активисты. Они утверждают, что получили обещание от дипломатов королевства в скором получении вида на жительство, однако спустя месяцы без подтвержденного статуса не могут официально работать, арендовать жилье на длительный срок или покинуть территорию страны. При этом источник в МИД Испании опроверг наличие подобных договоренностей и настаивает, что единственным возможным вариантом для этих граждан РФ является подача прошения о предоставлении убежища.

Альбарес заявил, что этот процесс хорошо известен, а каждый случай рассматривается индивидуально. Министр отметил, что никаких порядков, которые выходят за рамки закона, нет.

Ранее на депортированного из США россиянина завели дело о дискредитации армии.

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