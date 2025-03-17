В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке войск на Украину

Отправка европейских войск на территорию Украины возможна только по согласию сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала», комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС «не нужно» разрешение РФ для отправки военных на Украину.

«И миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон», — подчеркнул он.

Обсуждение отправки контингента Североатлантического альянса на Украину является опасной тенденцией, добавил Песков.

До этого Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, газета The Times писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить на Украину тысячи британских миротворцев на длительный период. По словам высокопоставленного источника в правительстве Соединенного Королевства, речь идет о долгосрочном обязательстве. Он уточнил, что британские власти говорят «о годах» и готовы размещать миротворцев на Украине столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения.

Ранее Рогов заявил, что идея Макрона о миротворцах «подбивает» США к противостоянию с РФ.