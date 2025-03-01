В Белом доме назвали Киев невероятно упрямым переговорщиком, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, Зеленский вступил в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чем спровоцировал конфликт между двумя странами.

«Именно Зеленский спровоцировал перепалку с вице-президентом США Вэнсом в Белом доме и устроил ссору с ним», — поделилась Левитт.

До этого в Вашингтоне говорили, что без поддержки США Киев не победит и прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас.

Центральной темой перепалки в Белом доме в столице США стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.