Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме назвали Киев невероятно упрямым переговорщиком

Белый дом: мирные переговоры по Украине требуют уступок с обеих сторон
close
Mariam Zuhaib/AP

В Белом доме назвали Киев невероятно упрямым переговорщиком, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, Зеленский вступил в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чем спровоцировал конфликт между двумя странами.

«Именно Зеленский спровоцировал перепалку с вице-президентом США Вэнсом в Белом доме и устроил ссору с ним», — поделилась Левитт.

До этого в Вашингтоне говорили, что без поддержки США Киев не победит и прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас.

Центральной темой перепалки в Белом доме в столице США стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами