Британия выделит до $208 млн на помощь Сирии

Великобритания выделит до 160 млн фунтов стерлингов ($207,8 млн) на помощь Сирии для стабилизации ситуации в стране после смены власти, заявил МИД страны. Комментарий приводит РИА Новости.

«Правительство Великобритании пообещало выделить до 160 млн фунтов помощи, чтобы помочь стабилизировать Сирию», — сказано в заявлении.

Средства выделены на обеспечение жителей водой, едой, а также на оказание медпомощи и предоставление образования, отмечает МИД.

Помощь окажет миллионам сирийцев «жизненно важную поддержку» в возвращении к нормальной жизни, указывается в заявлении.

В конце ноября 2024 года сирийская оппозиция начала наступление на позиции армии страны и 8 декабря вошло в Дамаск. Командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в России узнали о намерении США и Британии не допустить стабилизации в Сирии.