В ЛДПР предложили давать право на оружие через 10 лет после получения гражданства

Слуцкий предложил давать право на оружие через 10 лет после получения гражданства

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи фракции с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил предоставлять право на приобретение оружия лишь через 10 лет после вступления в гражданство Российской Федерации. Его слова приводит ТАСС.

«Мы предлагаем конкретные изменения, в том числе право приобретать оружие и занимать руководящие должности в МВД и иных организациях правопорядка только через десять лет после принятия гражданства», — сказал он.

Слуцкий также призвал предоставлять право на получение жилья и других мер социальной поддержки только через семь лет после вступления в гражданство РФ.

«Чтобы у чиновников на местах не было возможности раздавать квартиры вчерашним мигрантам за взятки», — объяснил Слуцкий.

До этого Слуцкий заявил, что НАТО, судя по последним заявлениям генерального секретаря организации Марка Рютте, фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в альянсе.

Ранее в Белом доме назвали членство Украины в НАТО «невероятно маловероятным».