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В ЛДПР предложили давать право на оружие через 10 лет после получения гражданства

Слуцкий предложил давать право на оружие через 10 лет после получения гражданства
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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи фракции с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил предоставлять право на приобретение оружия лишь через 10 лет после вступления в гражданство Российской Федерации. Его слова приводит ТАСС.

«Мы предлагаем конкретные изменения, в том числе право приобретать оружие и занимать руководящие должности в МВД и иных организациях правопорядка только через десять лет после принятия гражданства», — сказал он.

Слуцкий также призвал предоставлять право на получение жилья и других мер социальной поддержки только через семь лет после вступления в гражданство РФ.

«Чтобы у чиновников на местах не было возможности раздавать квартиры вчерашним мигрантам за взятки», — объяснил Слуцкий.

До этого Слуцкий заявил, что НАТО, судя по последним заявлениям генерального секретаря организации Марка Рютте, фактически снимает с повестки вопрос членства Украины в альянсе.

Ранее в Белом доме назвали членство Украины в НАТО «невероятно маловероятным».

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