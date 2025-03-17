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СМИ: значительное число стран готовы направить миротворцев на Украину

Guardian: значительное число государств готовы направить миротворцев на Украину
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French Army/AP

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что «значительное» число государств готовы направить контингент миротворцев на территорию Украины. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Будет значительная сила, поскольку значительное число государств предоставит войска, а большая группа [стран] внесет свой вклад иными способами», — говорится в публикации.

В издании добавили, что в план «коалиции желающих» по оказанию военной поддержки Украине в случае заключения мирного соглашения могут быть вовлечены свыше 30 стран.

Незадолго до этого газета The Times писала, что Стармер выразил готовность отправить на Украину тысячи британских миротворцев на длительный период. По словам высокопоставленного источника в правительстве Соединенного Королевства, речь идет о долгосрочном обязательстве. Он уточнил, что британские власти говорят «о годах» и готовы размещать миротворцев на Украине столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения.

В The Times напомнили: Стармер ранее заявлял, что для размещения на Украине британских и других европейских военных нужны гарантии США. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз отказывался давать такие гарантии, отмечается в публикации издания.

Ранее Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России.

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