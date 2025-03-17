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В Кремле прокомментировали выход США из группы расследования по Украине

Песков: США считают ненужным расследование действий России на Украине
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выход США из расследования по Украине сокращением ненужных функций.

«США постепенно отказываются и сокращают ненужные функции. Значит, они считают, что это ненужная функция», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов дать оценку такому шагу.

17 марта представители США приняли решение покинуть международную группу по расследованиям в отношении РФ в контексте украинского конфликта. Об этом они уже уведомили европейских коллег.

США вступили в группу по расследованиям действий РФ и их союзников в 2023 году. Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая активно взаимодействовала с этой группой и оказывала участие в расследовании.

До этого российский сенатор Алексей Пушков высказался об ожиданиях Европы от США. По его мнению, лидеры европейских государств надеются, что Дональд Трамп не договорится с Россией о завершении конфликта на Украине, и тогда они смогут торжественно «прибежать» в Белый дом и сказать: «Мы же говорили!». Однако, по мнению Пушкова, Трамп не тот человек, который взялся за урегулирование конфликта, чтобы потом отступить.

Ранее эксперт допустил, что Трамп проведет аудит оборонных затрат Киева.

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