В РФ прибудет делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел

Министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чжон Хо посетит российскую столицу в составе делегации. Об этом сообщило посольство Москвы в Пхеньяне, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

В тексте отмечается, что в состав отправившейся в РФ делегации КНДР вошли более 20 человек. Среди них — сотрудники различных министерств и ведомств, а также представители деловых кругов.

«Корейские партнеры посетят ряд российских предприятий с целью установления деловых контактов и в контексте проработки совместных проектов в различных практических областях», — подчеркнули в посольстве.

Там добавили, что также в рамках визита представители РФ и КНДР проведут консультации. В том числе участники встречи обсудят «реализацию пунктов протокола» 11-го заседания межправительственной комиссии, состоявшегося в ноябре 2024 года.

«Посол [Москвы в Пхеньяне] Александр Мацегора пожелал <...> Юн Чжон Хо плодотворной работы в российской столице и выразил уверенность в том, что претворение в жизнь достигнутых в ходе поездки договоренностей не заставит себя долго ждать», — говорится в заявлении.

15 марта столицу КНДР посетила российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел страны Андреем Руденко. В ходе поездки представители Москвы провели встречу с руководителем северокорейского дипломатического ведомства Чхве Сон Хи.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын передал «боевой привет» президенту РФ Владимиру Путину.