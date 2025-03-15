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Делегация МИД России прибыла в Северную Корею

ЦТАК: делегация МИД России во главе с замминистра Руденко прибыла в КНДР
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Дмитрий Шафров/shafrow/Telegram

В Северную Корею прибыла делегация МИД России во главе с заместителем министра Андреем Руденко. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

В аэропорту их встретили посол России в Северной Корее Александр Мацегора и дипломаты, говорится в публикации.

Вместе они посетили монумент «Освобождение» на холме Моранбон в Пхеньяне, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин 27 февраля провел в Кремле встречу с секретарем ЦК ТПК. Как отмечает ЦТАК, встреча прошла в дружественной, товарищеской атмосфере. По информации агентства, лидер РФ поблагодарил КНДР за то, что республика поддерживает Россию. Кроме того, на встрече Путин обратил внимание, что две страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы».

26 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с секретарем ЦК ТПК. Комментируя встречу, он заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР знаменует собой новую эру в отношениях двух государств. По словам зампреда Совбеза, документ полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета.

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