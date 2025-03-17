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Политолог призвал не делать прогнозов относительно переговоров Путина и Трампа

Политолог Маркелов: важно дождаться итогов переговоров Путина и Трампа
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Kevin Lamarque/Reuters

Не стоит делать прогнозов относительно предстоящих телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Важно дождаться их итогов. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал политолог Сергей Маркелов.

«Путь выбран. Все равно дойдем к миру. Соглашения, конечно, будут достигнуты, потому что на путь, который приведет к соглашениям, уже все страны встали. Проблема в другом. <...> Cоглашение будет не такое, которое сейчас обсуждается», — сказал эксперт.

По его словам, каждый этап переговоров с любыми сторонами заканчивается перезагрузкой практически до 80-90% того, с чем выходили на диалог, и это нормально.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Миронов перечислил возможные темы для разговора Путина и Трампа.

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