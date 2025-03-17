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Политолог дал прогноз результатов телефонных переговоров Путина и Трампа

Политолог Минченко: быстрое урегулирование конфликта на Украине маловероятно
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AP, Александр Казаков/РИА Новости

Предстоящие телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будут принципиально отличаться от беседы 12 февраля. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперт обратил внимание, что в повестку лидеров России и США будет включен вопрос контроля над территориями и Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

«Дело в том, что Запорожская атомная станция играет большую роль в энергетической системе Украины и важна для экономики страны. Украинские власти хотят получить ее обратно, как и населенные пункты, освобожденные российскими войсками», — рассуждает Минченко.

По его словам, на данный момент ситуация не выглядит готовой к быстрому урегулированию. По итогам переговоров глав государств станет понятно, насколько оценки сторон совпадают, добавил политолог.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить в Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский политолог предложил Трампу и Путину тему для переговоров вместо Украины.

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