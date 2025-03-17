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Российский политолог предложил Трампу и Путину тему для переговоров вместо Украины

Политолог Дугин: Путину и Трампу сначала нужно обсудить новый миропорядок
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Global Look Press/Keystone Press Agency

Президентам России и Соединенных Штатов Владимиру Путину и Дональду Трампу стоит начать переговоры с обсуждения нового миропорядка. Об этом сообщил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире программы на радио Sputnik.

«В наших интересах говорить в первую очередь о стратегическом измерении российско-американских отношений в новом мире, при этом было бы неправильно, несвоевременно и совершенно неконструктивно начинать (переговоры. — прим. ред.) с регионального конфликта на Украине», — заявил он.

По словам Дугина, для российской стороны вопрос конфликта на Украине является приоритетным, а для Трампа — нет, потому что Россия для американской стороны не является «экзистенциальным врагом». Политолог отметил, что лидер США хочет закончить конфликт на Украине как «сделку», однако для России это важный вопрос, связанный с судьбой Новороссии и Украины.

До этого Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Американский лидер считает, что сейчас дела с Россией «идут хорошо».

Ранее в Кремле не раскрыли повестку готовящегося разговора Путина и Трампа.

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