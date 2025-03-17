В Госдепе США назвали йеменских хуситов пиратами

США считают правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» пиратами и источником постоянной угрозы в Красном море. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

«Это пираты, контролирующие часть мира, которая затрагивает всех нас, и это закончится», — сказал представитель Госдепа США.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Дональд Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов не выжил как минимум 31 человек, более сотни ранены. В России уже призвали стороны прекратить применение силы и вступить в политический диалог.

В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Йемену и призвали прекратить все военные действия.

Ранее хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море.