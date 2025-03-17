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В ЕС признали, что не смогли согласовать пакет помощи Украине на €40 млрд

Каллас: главы МИД ЕС не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд
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Peter Kneffel/Global Look Press

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд, но надеются «продвинуться в ближайшее время». Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящий момент дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Каллас выразила надежду на то, что главы МИД ЕС смогут продвинуться по этому вопросу в ближайшее время.

До этого Каллас заявила, что Евросоюзу предстоит согласовать много деталей, прежде чем утвердить предложение о выделении Украине помощи в размере €40 млрд.

ТАСС отмечает, что Венгрия твердо решила не участвовать в новых поставках оружия Украине, поэтому сейчас Каллас пытается согласовать этот план в виде так называемой «коалиции желающих». Это предоставляет возможность другим странам Евросоюза запастись предлогами для ограничения своего участия в этой программе.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят создать фонд военной помощи Украине, чтобы обходить вето Венгрии.

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