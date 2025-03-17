Мурадов объяснил, какая страна может сыграть роль в международном признании Крыма

Мурадов сообщил, что США могут сыграть роль в международном признании Крыма

Соединенные Штаты Америки могут сыграть важную роль в международном признании Крыма регионом России. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

«Созревает ситуация, когда о Крыме скажут, что Крым надо все-таки снимать с повестки дня. Думаю, что американцы здесь могут сыграть важную роль», — отметил он.

Мурадов обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о проживающих в Крыму русских. Кроме того, у западных соперников России возникает все меньше вопросов к крымскому полуострову, добавил он.

В январе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. В связи с этим «логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», подчеркнул парламентарий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее в Европе признали, что Крым и Донбасс останутся за Россией.