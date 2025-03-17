Президент США проигнорировал решение суда о развороте самолетов с мигрантами

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проигнорировала решение суда о развороте и возвращении в страну самолетов с депортированными мигрантами. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на источники.

«‎Юристы и должностные лица в администрации президента пришли к выводу, что, поскольку самолеты летели над международными водами, решение судьи не имело силы»‎, — говорится в сообщении.

Белый дом, в свою очередь, подал апелляцию против решения суда. Юристы Трампа требуют, чтобы суд прекратил вмешательство в полномочия исполнительной власти в вопросе национальной безопасности. Так, в администрации президента Соединенных Штатов придерживаются мнения, что депортированные лица входят в венесуэльскую преступную группировку.

До этого суд в США приказал немедленно приостановить попытки президента депортировать граждан Венесуэлы и потребовал вернуть самолеты, уже направлявшиеся в Центральную Америку.

Два самолета, предположительно перевозившие депортированных венесуэльцев, вылетели из аэропорта в Харлингене, штат Техас, во время перерыва в видеослушании, которое судья проводил по иску, поданному защитниками прав мигрантов. Один самолет направлялся в Сан-Сальвадор, Сальвадор, а другой — в Комаягуа, Гондурас, и они находились в воздухе, приближаясь к своим пунктам назначения, отмечала газета Politico.

Ранее в США допустили изменение списка стран с ограничением на въезд.