Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент США проигнорировал решение суда о развороте самолетов с мигрантами

ABC: Трамп проигнорировал решение суда о развороте самолетов с мигрантами
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проигнорировала решение суда о развороте и возвращении в страну самолетов с депортированными мигрантами. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на источники.

«‎Юристы и должностные лица в администрации президента пришли к выводу, что, поскольку самолеты летели над международными водами, решение судьи не имело силы»‎, — говорится в сообщении.

Белый дом, в свою очередь, подал апелляцию против решения суда. Юристы Трампа требуют, чтобы суд прекратил вмешательство в полномочия исполнительной власти в вопросе национальной безопасности. Так, в администрации президента Соединенных Штатов придерживаются мнения, что депортированные лица входят в венесуэльскую преступную группировку.

До этого суд в США приказал немедленно приостановить попытки президента депортировать граждан Венесуэлы и потребовал вернуть самолеты, уже направлявшиеся в Центральную Америку.

Два самолета, предположительно перевозившие депортированных венесуэльцев, вылетели из аэропорта в Харлингене, штат Техас, во время перерыва в видеослушании, которое судья проводил по иску, поданному защитниками прав мигрантов. Один самолет направлялся в Сан-Сальвадор, Сальвадор, а другой — в Комаягуа, Гондурас, и они находились в воздухе, приближаясь к своим пунктам назначения, отмечала газета Politico.

Ранее в США допустили изменение списка стран с ограничением на въезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами