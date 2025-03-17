Зеленский поручил Умерову сформировать команду по вопросам системы безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Рустему Умерову создать команду, которая займется вопросами системы безопасности страны. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Умерову предстоит сформировать команду, которая «будет заниматься взаимодействием с партнерами по всем деталям необходимой Украине системы безопасности и внедрения решений, принимаемых на военно-политическом уровне».

На текущей неделе эта команда должна принять участие в работе военных представителей в Лондоне, отметил президент Украины.

Новому начальнику Генштаба Андрею Гнатову Зеленский поручил ускорить формирование корпусной системы в силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад.

«Необходимо максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе», — добавил президент Украины.

В конце февраля Зеленский заявил, что Киеву нужны вступление в Евросоюз и финансирование украинской армии в размере 800 тысяч солдат со стороны Запада. Также в рамках гарантий безопасности на территории страны должен находиться иностранный контингент, добавил он.

Ранее в НАТО допустили альтернативные гарантии безопасности Украины.