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Зеленский поручил Умерову сформировать команду по вопросам системы безопасности Украины

Зеленский поручил Умерову создать команду по вопросам системы безопасности
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V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Рустему Умерову создать команду, которая займется вопросами системы безопасности страны. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Умерову предстоит сформировать команду, которая «будет заниматься взаимодействием с партнерами по всем деталям необходимой Украине системы безопасности и внедрения решений, принимаемых на военно-политическом уровне».

На текущей неделе эта команда должна принять участие в работе военных представителей в Лондоне, отметил президент Украины.

Новому начальнику Генштаба Андрею Гнатову Зеленский поручил ускорить формирование корпусной системы в силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад.

«Необходимо максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе», — добавил президент Украины.

В конце февраля Зеленский заявил, что Киеву нужны вступление в Евросоюз и финансирование украинской армии в размере 800 тысяч солдат со стороны Запада. Также в рамках гарантий безопасности на территории страны должен находиться иностранный контингент, добавил он.

Ранее в НАТО допустили альтернативные гарантии безопасности Украины.

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