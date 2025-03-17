В Германии не ждут скорого перемирия на Украине

Германия не ждет заключения соглашения о временном прекращении огня на Украине в ближайшее время, поскольку Москва якобы ведет себя неохотно в этом вопросе. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет Tagesschau.

Он заявил, что в вопросе перемирия Россия пока ведет себя довольно неохотно. В связи с этим, по его словам, решение вопроса «займет некоторое время».

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии назвали условие, при котором мир скажет, что Путин победил.