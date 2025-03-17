МИД Руанды потребовал от бельгийских дипломатов покинуть страну

Министерство иностранных дел (МИД) Руанды потребовало, чтобы все бельгийские дипломаты покинули страну в течение 48 часов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«В соответствии с Венской конвенцией Руанда обеспечит защиту помещений, имущества и архивов бельгийской дипломатической миссии в Кигали», — сказано в заявлении МИД Руанды.

Незадолго до этого издание Brussels Times сообщало, что в Европарламенте прозвучали призывы приостановить действие соглашения между Евросоюзом и Руандой о поставках полезных ископаемых, а также заморозить другие формы европейской помощи Руанде.

В конце января повстанцы из движения M23 захватили Гому, крупнейший город на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), а на прошлых выходных установили контроль над Букаву — столицей провинции Южное Киву.

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт в Африке может поставить под угрозу производство электроники во всем мире.