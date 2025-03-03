В Швеции расследуют попытку диверсии

Попытку диверсии расследуют на острове Готланд в Балтийском море, принадлежащем Швеции. Об этом сообщила шведская газета-таблоид Aftonbladet со ссылкой на источники.

«По имеющейся информации, полиция расследует предполагаемый акт саботажа на острове Готланд, который произошел в воскресенье», — пишет газета.

По словам источников, диверсия могла бы к отключению воды на всем острове, если бы ее не предотвратили.

Полиция безопасности Швеции подтвердила, что ей известно об инциденте, но никакие подробности не сообщила.

«Действительно, вчера поступило сообщение об инциденте», – сказал газете пресс-секретарь Säpo Йохан Викстрём.

В феврале немецкий журнал Der Spiegel писал, что Россия стоит за серией диверсий по всей Германии.

Ранее Польша обвинила Россию в организации диверсий в Европе.