Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швеции расследуют попытку диверсии

Aftonbladet: на шведском острове Готланд расследуют попытку диверсии
close
Global Look Press

Попытку диверсии расследуют на острове Готланд в Балтийском море, принадлежащем Швеции. Об этом сообщила шведская газета-таблоид Aftonbladet со ссылкой на источники.

«По имеющейся информации, полиция расследует предполагаемый акт саботажа на острове Готланд, который произошел в воскресенье», — пишет газета.

По словам источников, диверсия могла бы к отключению воды на всем острове, если бы ее не предотвратили.

Полиция безопасности Швеции подтвердила, что ей известно об инциденте, но никакие подробности не сообщила.

«Действительно, вчера поступило сообщение об инциденте», – сказал газете пресс-секретарь Säpo Йохан Викстрём.

В феврале немецкий журнал Der Spiegel писал, что Россия стоит за серией диверсий по всей Германии.

Ранее Польша обвинила Россию в организации диверсий в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами