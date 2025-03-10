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Песков высказался о сворачивании США проекта по борьбе с «российской угрозой»

Песков назвал понятным сворачивание администрацией США антироссийских программ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «эфемерными» кампании, которые ввела администрация прошлого президента США Джо Байдена против якобы саботажа и диверсии РФ на территории Соединенных Штатов и Европы.

«Это эфемерные кампании. Никаких членораздельных подтверждений существования таких кампаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в США и европейских столицах. <...> Нет ни одного доказательства, ни аргумента. Это абсолютно пустые обвинения и эфемерные программы», — заявил Песков в ходе брифинга.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал решение нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом поставить на паузу эти программы Джо Байдена. Песков поддержал это решение, назвав его понятным, так как новые американские власти пытаются избавиться «от груза всего неэффективного, неправдоподобного и коррупционного».

Также в январе 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от тех, кто обвинял Москву в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море, опровержений.

Захарова обратила внимание на публикацию The Washington Post, в которой случившееся назвали результатом стечения обстоятельств, а не следствием намеренного российского саботажа. Она процитировала фрагмент статьи, в котором говорится, что кабели были повреждены из-за неопытности экипажей судов, и отметила, что на Западе виновных установили еще до начала расследования.

Ранее в Кремле прокомментировали обвинения РФ в глушении сигнала GPS.

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