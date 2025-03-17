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Кремль не раскрыл повестку готовящегося разговора Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа 18 марта готовится, темы не раскрываем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин планируют провести телефонный разговор 18 марта, при этом он не стал раскрывать повестку переговоров.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Трамп планирует обсудить с Путиным территориальный вопрос и тему контроля над АЭС.

«Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать», — сказал он на брифинге журналистам, отвечая на вопрос о темах, которые могут быть затронуты в беседе политиков.

На прошлой неделе Путин в Москве встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом для обсуждения украинского вопроса и отношений между РФ и США. Уиткофф заявил, что Трамп ожидает разрешения ситуации за несколько недель. Он также высказал мнение, что Россия и Украина готовы обсуждать детали договоренностей.

Ранее Трамп высоко оценил шансы на завершение конфликта на Украине.

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