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Матвиенко заявила об укреплении отношений РФ и Азербайджана

Матвиенко: отношения РФ и Азербайджана переросли в стратегическое партнерство
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Благодаря усилиям президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева отношения двух стран переросли в стратегическое партнерство. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) республики Сахибой Гафаровой, пишет ТАСС.

«Благодаря их [президентов] усилиям, благодаря их воле за последние годы мы выстроили наши отношения на высочайший уровень, они переросли уже в отношения стратегического партнерства и союзничества», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что у истоков развития отношений двух стран стоял лидер Азербайджана Гейдар Алиев. По словам Матвиенко, в России чтят и помнят его.

Делегация Совета Федерации, которую возглавила Валентина Матвиенко, отправилась с официальным визитом в Азербайджан 16 марта. В частности, в ходе своего визита в Баку председатель Совфеда встретилась с президентом страны Ильхамом Алиевым, с которым обсудила взаимодействие двух стран и передала ему привет от Путина. Также состоялось заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса.

Ранее в Кремле пожалели о закрытии Русского дома в Азербайджане.

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