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Матвиенко посетит Азербайджан

Матвиенко отправилась с официальным визитом в Азербайджан
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Делегация Совета Федерации, которую возглавила председатель СФ Валентина Матвиенко, отправилась с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента России.

«В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в Баку также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. Его проведут сопредседатели — первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин и первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов.

Делегация состоит из главы международного комитета СФ Григория Карасина, главы оборонного комитета СФ Владимира Булавина, первого заместителя председателя научного комитета Ильяса Умаханова, первого замглавы социального комитета Жанны Чефрановой, первого замглавы экономического комитета Ивана Абрамова, депутатов Государственной думы и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

24 февраля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о надежде РФ на то, что Азербайджан в своих шагах будет руководствоваться важностью союзнического взаимодействия между двумя странами.

Ранее в Кремле пожалели о закрытии Русского дома в Азербайджане.

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