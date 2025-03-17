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Красноярскому депутату запретили проводить митинг против запрета митингов

В Красноярске депутату Бойкову запретили митинговать против запрета митингов
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Telegram-канал ЛДПР Красноярский край

Красноярскому депутату, исполняющему обязанности координатора местного отделения партии ЛДПР Алексею Бойкову запретили проводить митинг против запрета митингов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Так, мэрия Красноярска указала две причины запрета.

«Первая — СВО. Как пишет в официальном ответе департамент общественной безопасности, «проведение публичных мероприятий в период ведения специальной военной операции, объявленной Президентом РФ Путиным, недопустимо». Нашлась и вторая причина — именно в те даты, когда мы запланировали митинг против запрета митингов, в сквере решили провести работы по благоустройству»‎, — написал Бойков.

По его словам, такой ответ — это издевательство и насмешка над законом. Депутат добавил, что не нарушил ни одно из условий проведения митингов.

Кроме того, Бойко отметил, что в период СВО администрация Красноярска проводит публичные мероприятия, на которые «‎закон почему-то не распространяется»‎. Депутат направил обращение в краевую прокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность действий красноярских властей.

Ранее депутаты ЛДПР и КПРФ в Ростовской области рассорились из-за конфет.

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