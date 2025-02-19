Депутаты ЛДПР и КПРФ в Ростовской области рассорились из-за конфет

В Ростовской области депутаты от ЛДПР и КПРФ поругались из-за конфет для детей. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По словам журналистов, депутаты ЛДПР подарили ребятам сладости, которые купили коммунисты. На упаковках даже были наклейки «КПРФ», которые либерал-демократы по какой-то причине не отклеили, а так и подарили детям.

Выяснилось, что перед Новым годом местный благотворительный фонд попросил у КПРФ закупить 500 подарков с конфетами. Депутаты просьбу выполнили. Только позже с этими же презентами к детям приехала координатор ростовского отделения ЛДПР Ольга Буняева. Затем в Telegram-канале партии появился отчет с фотографиями, и на одном из снимков было видно, что на коробке со сладостями красовалась наклейка коммунистов.

До этого жительница Ростовской области расстроилась из-за наполнения сладкого подарка, который вручили детям участников СВО. Она опубликовала в сети видео, в котором рассказала, что детям положили только халву. Однако другие россияне на ролике также разглядели другие сладости, например, козинаки и нугу.

Ранее Лолита и депутат из Красноярска обменялись колкостями в сети.