Каллас недовольна выдвинутыми Россией нюансами по перемирию на Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас утверждает, что Россия якобы не заинтересована во временном прекращении огня на Украине и не хочет мира. Ее слова по прибытии по прибытии на встречу руководителей МИД стран Евросоюза приводит Sky News.

«Те условия, которые они [Россия] выдвинули, показывают, что они на самом деле не хотят мира, потому что они представляют в качестве условий все свои конечные цели, которых они хотят достичь в результате войны», — сказала Каллас.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление о мирном соглашении.